PORTO SANT'ELPIDIO - Corsi di cinema, la seconda città del Fermano apripista nel piccolo e grande schermo. Full immersion nei sabati e nelle domeniche dal 6-7 aprile con la scuola di cinema di Officine Mattòli, specializzata nella formazione cinematografica nelle Marche.

La storia

Ormai sono 14 anni per l'associazione che ha due sedi: a Tolentino e Porto Sant'Elpidio, e questo è un ponte aperto tra la passione per il cinema e le opportunità professionali che si offrono a chi decide di intraprendere questi percorsi. Sono corsi in filmmaking, recitazione e sceneggiatura e si svolgono a Villa Maroni, quartiere Corva. Il corso di recitazione è già al completo, sono iscritte 20 persone e arrivano anche da fuori regione. Tra i docenti Gianmarco Saurino (recitazione), Flaminia Gressi (sceneggiatura) e Daniele Gaglianone (filmmaking). «Stiamo agli sgoccioli, sono gli ultimi giorni di iscrizione – dice Luca Arriva, presidente dell’associazione – il nostro obiettivo è narrare un territorio che è poco battuto dalle produzioni. Siamo riusciti a creare percorsi formativi che, nel tempo, si sono adattati alle esigenze delle persone». La vicepresidente Rebecca Liberati parla dell’accoglienza elpidiense, dice che è stata eccezionale e tutti hanno collaborato, l'amministrazione comunale, l’associazione del quartiere Corva che ha offerto la sede per i weekend formativi, gli sponsor che hanno dato il loro contribuito. C'è Linea Oro con Gabriele Vesprini, Primo Piatto, B&B Piccolo Giglio, Garden Pub e altri. Simona Ripari ha fatto da collante e «così la macchina si è messa in moto» chiosa Liberati. Lorenzo Raponi parla della didattica, che è sempre più qualificata, e rimarca che tra i docenti ci sono artisti premiati per la sceneggiatura che non sono solo professionisti al top ma sono anche bravi come formatori. «E tra i corsisti - rimarca - ci sono tanti allievi che oggi sono diventati dei veri professionisti nel settore, hanno aperto la partita Iva, si sono messi in società e lavorano nel cinema». Siamo al terzo anno a Porto Sant'Elpidio, il primo biennio si è appena concluso e si riparte con il nuovo corso che si articola in due fasi, nel primo anno ci sono lezioni frontali con professionisti del settore, al termine gli allievi collaboreranno alla realizzazione di un cortometraggio di diploma sotto la guida di un regista di livello nazionale. Nel secondo anno gli allievi potranno sviluppare i loro corti. Dal 2010 ad oggi centinaia sono stati gli allievi di Officine Mattòli. L'ultimo esempio “Castelrotto” di Damiano Giacomelli, film girato interamente nelle Marche e nella troupe c’erano 12 ex allievi di filmmaking.

APPROFONDIMENTI IL CASO Sospiro di sollievo nel Fermano per il Sismabonus. Le imprese: «Ma dopo il 2025 servono altre misure»

Il sostegno

Il vicesindaco Andrea Balestrieri ringrazia la Corva per gli spazi a disposizione dei corsiti e gli sponsor per il loro contributo, l’assessore Elisa Torresi evidenzia la portata turistica, non solo artistica e culturale dell’iniziativa. Maikol Di Stefano, del direttivo di quartiere, sottolinea l’importanza delle collaborazioni che si sono create: «Dobbiamo ragionare in termini di città, non di quartiere. La scuola della Corva si è spostata a Cretarola e il cinema si è spostato alla Corva, Officine Mattòli è una realtà che vogliamo mantenere e le iniziative non finiscono qui».