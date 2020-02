Carne e pesce conservati male: sequestro e maxi multa al negozio di kebab

SAN BENEDETTO- Controlli nei locali pubblici della Riviera, gli agenti della squadra amministrativa del Commissariato, hanno effettuato una serie di accertamenti nella una rivendita di kebab del centro. Questa attività di controllo, svolta insieme al personale della ASL, permetteva di appurare numerose e gravi irregolarità sia dal punto di vista amministrativo che quello igienico.

Durante il sopralluogo venivano rinvenute numerose confezioni di carne e pesce conservate in maniera non idonea e prive di qualsiasi etichettatura o altra indicazione utile per la tracciabilità. Tutto il materiale è stato sequestrato. Al titolare dell’esercizio sono state comminate diverse sanzioni pecuniarie per alcune migliaia di euro. Al titolare della licenza è stata consentita la sola somministrazione di alimenti e bevande confezionate all’origine.

