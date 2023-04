Cibo sintetico, stop delle Regioni: «Siamo contrari, impoverisce prodotti italiani. No anche alle farine di insetti»

È un no molto netto al cibo sintetico. «La Conferenza delle Regioni è contraria all'introduzione nel nostro mercato, eccellenza agroalimentare mondiale, di cibi sintetici». Così il coordinatore della Commissione agricoltura della Conferenza delle Regioni, Federico Caner.

No al cibo sintetico, secondo la Conferenza delle Regioni impoverisce la qualità dei prodotti italiani

«Pertanto - prosegue Caner - abbiamo espresso un parere positivo, in sede di Conferenza Stato- Regioni, al decreto che dispone il divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici». «Crediamo - ha sottolineato Federico Caner - che bisogna fermare i cibi sintetici per non impoverire la qualità dei nostri prodotti. Abbiamo quindi le stesse perplessità già espresse verso le farine di insetti. Per non parlare dei poco conosciuti rischi per la salute e della mancanza adeguata di informazioni a riguardo».

«Tutti gli aspetti della sicurezza alimentare del cibo devono essere in primo piano, dai rischi per allergie e tumori, ma anche quelli relativi all'etica e alla cultura del cibo e degli alimenti, che si collegano alla qualità agricola e industriale, alla difesa dell'ambiente e a proteggere e salvaguardare le biodiversità, e cioè i nostri prodotti e la ricchezza della nostra alimentazione», ha concluso Caner, coordinatore della Commissione agricoltura della Conferenza delle Regioni.

Cibo sintetico cos'è

Come per la farina di insetti, il cibo sintetico è una soluzione alimentare sostenibile per l'ambiente ma anche per la sicurezza alimentare, il benessere animale e i costi. Si tratta di cibo coltivato in laboratorio. E si tratta soprattutto di carne. L'espressione che si usa è "carne coltivata" ma anche "agricoltura cellulare". In pratica si lavora sulle cellule staminali che in laboratorio vengono fatte differenziare per produrre muscolo e quindi la bistecca che poi arriva sul nostro piatto.

Ma il cosiddetto cibo sintetico è anche l'hamburger vegano a base di vegetali che tentano di assomigliare alla carne quando si assaporano.

Il governo Meloni è contro il cibo sintetico: legge che multa chi o produce e lo commercializza

Il governo Meloni è contrario a questo tipo di alimenti: c'è un disegno di legge che ha avuto il via libera del Consiglio dei ministri e prevede il divieto di produzione, vendita, commercializzazione, esportazione e importazione, con multe che arrivano a 60mila euro.

Il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha più volte espresso la sua netta contrarietà citando un principio di prevenzione e di tutela del patrimonio agroalimentare italiano.