FALCONARA - Novanta chili di carne avariata e non tracciata: scatta la chiusura immediata per una macelleria etnica, situata nei pressi della stazione. Il controllo è stato eseguito dalla Divisione Amministrativa della questura, dalla Polizia locale di Falconara e dai carabinieri della Tenenza. La merce avariata era pronta per la vendita.

Le violazioni amministrative ammontano a un totale di circa 5mila euro. Sono in corso accertamenti per verificare la regolarità delle licenze dell’attività commerciale, tenuto conto che il titolare non era in grado di mostrare la documentazione richiesta. Controlli sono scattati anche nei confronti di due fast food, sempre in zona stazione. Nel primo locale, è stata accertata l’assenza delle protezioni contro gli insetti, la mancanza della revisione dell’estintore contro gli incendi, scaduto nell’anno 2018; c’erano anche di prodotti privi di etichettatura.

Sanzioni per 6mila euro

L’Ast ha accertato la mancanza del rispetto delle temperature dei frigoriferi dove c’erano conservati gli alimenti pronti per la somministrazione. Sono scattate sanzioni per 6mila euro più la denuncia del titolare dell’attività, un 52enne. Il secondo controllo ha fatto riscontrare la mancanza degli orari esposti, gravi carenze igienico sanitarie con la presenza di insetti e blatte nella stanza adibita a laboratorio. È stata notificata una diffida per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie e per la disinfestazione totale dell’attività. Il titolare dovrà pagare una multa da 3mila euro.