Pusher nel parco vicino all’asilo nido, arrivano le spycam per fermare lo spaccio

CIVITANOVA - Dieci occhi elettronici per videosorvegliare le aree vicino alle scuole grazie alla campagna “Scuole Sicure 2020/2021” del Ministero dell’Interno. Civitanova, comune capolista in provincia, si è accaparrata un fondo di 26.482 euro per monitorare le zone a rischio spaccio nelle vicinanze degli istituti. «Questa amministrazione darà la priorità al parco Cecchetti - annuncia l’assessore alla Sicurezza e all’Ambiente, Giuseppe Cognigni -. Qui si registra una situazione di maggior urgenza rispetto ad altre zone della città, visto che all’interno del parco ha sede un asilo nido. L’area verde intorno al plesso è funestata dalla presenza di individui sospetti. Il parcheggio antistante e il parco stesso sono presi di mira da spacciatori e tossicodipendenti, un fenomeno su cui l’allerta è sempre alta». © RIPRODUZIONE RISERVATA