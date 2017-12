Cappotta con l'auto â€‹e rimane incastrata: donna all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Una donna di cinquantuno anni è stata soccorsa e trasportata in ospedale dopo essere rimasta coinvolta in un incidente lungo la Salaria, a Fosso dei Galli a Porto d'Ascoli.La donna era alla guida di una Fiat Panda quando ha perso il controllo del mezzo dando vita ad un incidente che ha visto la sua auto rovesciarsi e altri due mezzi che si trovavano a transitare a poca distanza, danneggiarsi. La donna è rimasta incastrata nell'abitacolo e sul posto sono giunti, con l'ambulanza inviata dal 118, anche i vigili del fuoco per estrarla da lì. E' stata quindi caricata sul mezzo di emergenza per essere trasportata in ospedale. La polizia stradale di Amandola, intervenuta sul posto, ha dovuto chiudere la strada per consentire ai soccorsi di operare.