Ancona, rimane incastrata sotto l'auto che l'ha travolta in retromarcia: grave una donna

ANCONA - Fa retromarcia ma non si accorge che dietro c'è una persona e la spedisce in codice rosso al pronto soccorso di Torrette. Il fatto è accaduto attorno alle 11 al parcheggio di Vallemiano proprio di fronte alla Sala Bingo nell'area che si trova sotto il cavalcavia di via della Ricostruzione. Protagonista dell'intera vicenda una donna di 80 anni che al momento dei fatti si trovava nei pressi della vettura.

La conducente ad un certo punto ha messo in moto, ha innescato la retromarcia ed ha finito con il travolgere la donna che di fatto è rimasta incastrata sotto la macchina. I primi soccorsi sono stati portati da una dottoressa che al momento dei fatti si trovava nel parcheggio. Sul posto è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Una volta stabilizzate le condizioni di salute la donna è stata trasportata in codice rosso per dinamica al pronto soccorso di Torrette.

