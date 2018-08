Si ribalta con l'auto e rimane incastrata fra le lamiere Una donna portata in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’auto si ribalta in una strada rurale e la conducente rimane imprigionata tra le lamiere. L’incidente è avvenuto ieri poco prima delle 15,30 in via Campiglia nelle campagne di Monte San Giusto. Per cause in corso di accertamento la donna ha perso il controllo della Fiat Punto che si è ribaltata.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la donna dall’abitacolo. Intervenuti anche gli uomini dell’emergenza sanitaria. Sulle prime è parso che le condizioni della donna fossero gravi, tanto che è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza, ma poi si è optato per il ricovero all’ospedale di Macerata.