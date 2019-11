Blitz della Finanza in Comune, nel mirino il bando di gara per l'ex scuola Curzi

SAN BENEDETTO - Erano in tre e vestiti in borghese gli uomini delle Fiamme Gialle che ieri mattina si sono recati al quarto piano del municipio per acquisire tutta la documentazione sulla vendita dell’ex scuola media Curzi. Operazione probabilmente legata alla vicenda che ha visto il cugino del vice sindaco Andrea Assenti tra gli imprenditori che hanno acquisito l’ex scuola.

Si è parlato di blitz quando ieri mattina gli agenti della Guardia di Finanza hanno raggiunto gli uffici del settore lavori pubblici del Comune al quarto piano, ma era prevedibile un finale di questo tipo visto che da tempo la Procura della Repubblica aveva posto attenzione sul fascicolo della vendita sull’ex scuola Curzi. Attenzione rafforzata dall’esposto presentato da gran parte dell’opposizione consiliare e consegnato nei giorni scorsi dal capogruppo Flavia Mandrelli nelle stanze del tribunale di Ascoli. Quindi quasi un atto dovuto quello svoltosi ieri negli uffici municipali dove i tre agenti hanno chiesto di accedere all’intera documentazione. I tre agenti in possesso dell’incarico ottenuto dal procuratore si sarebbero presentati prima dal sindaco Piunti per poi raggiungere gli uffici ai piani superiori, dove hanno acquisito un faldone riguardante il bando di gara e l’assegnazione. Una vicenda che vede interessato il vice sindaco Andrea Assenti dal momento che tra gli acquirenti compare suo cugino Mirco Assenti.

