Ascoli tra i primi Comuni in Italia per il recupero di tasse non pagate

ASCOLI - L’Arengo è tra i migliori Comuni italiani per quanto riguarda la caccia agli evasori per conto del Fisco, con relative somme recuperate nel corso del 2018. L’ente ascolano, infatti, intasca una somma pari ad 85.000 euro (pari a quanto recuperato) piazzandosi al 14esimo posto assoluto tra i Comuni italiani più incisivi nella lotta contro l’evasione fiscale, grazie al gran lavoro svolto proprio lo scorso anno, durante la precedente legislatura, per aiutare lo Stato a incastrare chi aveva cercato di non pagare le tasse ed eludere l’Erario.Con il risultato ottenuto, dunque, l’Amministrazione comunale, nello scorcio conclusivo del mandato di Castelli, si è contraddistinta per l’efficacia dei controlli a supporto dell’Agenzia delle entrate, ponendosi al primo posto nelle Marche, per il recupero delle somme non pagate al Fisco da cittadini ascolani.