Nudo e ubriaco in spiaggia, il bagnino lo invita ad andare via: picchiato dal giovane e ricoverato all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO – Un grave episodio è avvenuto all'alba di oggi, intorno alle 5,30 a San Benedetto allo stabilimento balneare Antares. Il bagnino Pietro Rosetti, conosciuto con il soprannome di Bistecca. è statoda un giovane, nudo e sdraiato in spiaggia. Illo ha visto in quelle condizioni e gli ha intimato di andarsene. Per tutta risposta l'ubriaco lo avrebbe aggredito colpendolo in più punti. All'aggressione avrebbero assistito anche alcuni testimoni. Sul posto sono arrivati, gli operatori sanitari del 118 carabinieri e polizia. Rosetti è stato medicato e trasportato al pronto soccorso. Anche l'aggressore è stato condotto all'opsedale per altri tipi di esame.