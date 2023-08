SAN BENEDETTO - Arriva agosto, una nuova ondata d’allegria è pronta a travolgere la spiaggia. «Quest’estate è riesplosa la voglia di partecipare al divertimento» dice forte e chiaro Nico Virgili: alla guida del team Animazione Ciquibum che cura le attività d’intrattenimento in oltre 20 punti del litorale sambenedettese, ed in altrettanti hotel.

Il coinvolgimento

«Rispetto agli ultimi anni - sottolinea l’operatore - coinvolgiamo molte più persone e siamo tornati a collaborare con strutture che, nel corso delle recenti estati, avevano preferito non organizzare animazioni, complici anche le difficoltà legate alla pandemia». Inoltre, fino al 24 agosto, ogni giovedì sera, dalle ore 21, il Giardino dei Bambini (lungomare, zona Ragnola) diventa una “Spiaggia dei Sogni”, grazie all’evento di animazione dedicato ai più piccoli. Dalle danze di gruppo in acqua, ai giochi-aperitivo, passando per serate di cabaret, show sui pattini, alle esibizioni di musical e bolle di sapone: in questo periodo sono al lavoro circa 40 ragazze e ragazzi del Ciquibum. Un gruppo che, presto, vivrà le sue giornate più intense. Infatti, è in rampa di lancio “Super Tropical”: party on the beach organizzato col supporto dell’amministrazione comunale e previsto tra lunedì 14 e martedì 15 agosto, lungo la spiaggia libera dell’ex camping. Un festival che abbraccerà gran parte della giornata, dalla mattina al tramonto. Due fasce orarie: dalle 10 a mezzogiorno e dalle 16 alle 20. «Ci sarà uno speciale allestimento legato al verde, ai fiori e alla natura – preannuncia Nico -. Il tema-cardine dell’evento è il benessere, sia quello interiore che quello esteriore, legato al rapporto tra uomo e natura». Una festa che al mattino vedrà momenti di relax, seguiti a fitness, giochi goliardici e tanta musica, anche live. La scaletta è in via di definizione, intanto l’organzzazione annuncia la partecipazione de “I Varie Età” (nella giornata di Ferragosto) oltre alla band Coconice: formazione “interna” al Ciquibum. «Ci aspettiamo un pubblico trasversale, non solo ragazzi. Stiamo pensando ad un evento trasversale, dove si potranno divertire persone di tutte le età», sottolinea ancora Virgili, annunciando anche il ritorno di un appuntamento ormai tradizionale per la spiaggia sambenedettese.

Il programma

Lunedì 14, infatti, ci sarà spazio per il party a tema natalizio “Tropical Santa Claus”, organizzato dall’Animazione Ciquibum. La mattina, in particolare, tuffo collettivo per celebrare l’arrivo di Ferragosto. La giornata successiva sarà a tema “Carnival”. Lo staff dell’organizzazione sfoggerà costumi legati al mondo dei supereroi ed ai cartoni, ed anche i partecipanti sono invitati ad arrivare in spiaggia con qualche accessorio a tema. Insomma: ci sono tutti gli ingredienti per un agosto spumeggiante e l’animazione proseguirà anche dopo aver scavallato il fatidico “giorno 15”».