SAN BENEDETTO - Le sirene dell’ambulanza davanti alla scuola media Curzi hanno fatto saltare il cuore in gola alle persone che stavano camminando nella zona. Gli operatori sanitari della Croce Verde sono usciti dal plesso con un ragazzo di 12 anni, steso in barella, ma cosciente, accanto la mamma con il volto scuro e preoccupato.



Il ragazzino è caduto in classe poco dopo le 11, e immediatamente è stato allertato il 118. Alcune mamme che erano in segreteria raccontano angosciate: «Forse uno scherzo finito male. L’alunno è caduto a terra rovinosamente, per fortuna senza gravi complicazioni, dato che non ha sbattuto la testa». I genitori però sono preoccupati: «Dobbiamo educare i nostri ragazzi che questo genere di scherzo all’apparenza innocuo non va assolutamente fatto, devono essere sensibilizzati su questo tema. Non parliamo di bullismo sia chiaro, ma è giusto che capiscano che ci sono scherzi innocenti e scherzi che possono portare conseguenze anche spiacevoli. In passato ci sono stati episodi in cui i ragazzi hanno sbattuto la testa cadendo mentre giocavano e scherzavano. Ci sono le gambe di ferro dei banchi, a volte i termosifoni, le insidie non mancano mai». Il ragazzino è stato trasportato al Pronto soccorso per eseguire gli esami diagnostici e scongiurare qualsiasi tipo di frattura.