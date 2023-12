Ragazzo suona per scherzo il campanello di una casa, proprietario scende e lo accoltella: denunciato 39enne a Empoli

Uno scherzo innocuo, senza alcuna cattiveria. Un gioco finito male, culminato con una coltellata. Stava suonando i campanelli per scherzo con alcuni coetanei il quindicenne toscano della provincia di Firenze accoltellato ieri sera verso le 23. L'aggressore, un 39enne incensurato, sarebbe infatti sceso in strada con un coltello da cucina per inseguire il gruppetto di adolescenti, ferendo uno di essi. Rintracciato poco dopo dai carabinieri, l'uomo è stato denunciato.

La vicenda

