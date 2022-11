Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano? Il video della proposta (fake) di matrimonio

giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli convolano a nozze? No... non ancora, ma l'influencer è stata vittima di uno scherzo organizzato dal suo fidanzato, il quale si è inginocchiato davanti alle telecamere per farle la proposta di matrimonio, ma era tutto uno scherzo. Che cosa è successo?

La reazione di Giulia Salemi

Nell'ultima puntata di Salotto Salemi, programma d'intrattenimento in onda su La5, Giulia Salemi ha ospitato il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli.

Nel corso dello show, la conduttrice è stata vittima di un siparietto organizzato dalla sua dolce metà. Pierpaolo, si è inginocchiato per farle la proposta di matrimonio: «Penso che questo sia il momento giusto per chiedertelo...», ha esordito lui.

La magia però si è esaurita dopo pochi secondi perché Pierpaolo si è alzato immediatamente, e tra le risate ha proposto: «...andiamo a cena insieme?».

Tutto è accaduto sotto gli occhi sconcertati e stupiti di Giulia Salemi, che non appena ha compreso che si trattasse di uno scherzo, è scoppiata a ridere e ha concluso il siparietto divertente: «Ma sei davvero un cretino».

Il video è diventato virale sui social, e i fan della coppia non hanno potuto fare a meno di commentare lo sketch organizzato da Pierpaolo, sperando che prima o poi la proposta di matrimonio, quella vera... arrivi per davvero.