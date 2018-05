Un'altra donna investita â€‹da un'auto: quella via è una vera trappola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Ancora un investimento in via Manara. Questa volta è toccato ad una donna di 55 anni. M.C., che ieri mattina, poco dopo le 8.30, è stata investita da una Lancia Ipsilon che procedeva in direzione mare. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’intersezione tra la strada che costeggia l’Albula e via Monsignor Francesco Traini, proprio di fronte al parcheggio che si trova in fondo alla salita che porta all’area del cimitero.La donna pare stesse attraversando la strada quando è stata urtata dal veicolo ed è caduta a terra battendo prevalentemente su un fianco. È stata soccorsa dall’ambulanza del 118 che ha raggiunto l’area, in pochi minuti, dal vicino ospedale. La donna accusava dei dolori agli arti inferiori e, in particolar modo, all’anca. E’ stata portata al Pronto soccorso dell’ospedale sambenedettese e sottoposta a tutte le visite e gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, ad ogni buon conto, non desterebbero particolari preoccupazioni nello staff medico del Madonna del Soccorso. Si tratta tuttavia dell’ennesimo investimento che avviene in via Manara. Quella strada sembra essere davvero estremamente pericolosa.