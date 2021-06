Ascoli, la Quintana riaccende i motori. Il sestiere di Sant'Emidio ha scelto il suo cavaliere

ASCOLI - Si riaffaccia lo spirito della Quintana dopo un 2020 che ha visto l’annullamento della tradizionale Giostra a causa della pandemia. Il primo Sestiere a presentarsi è Sant’Emidio. Nell’arme rossoverde si vuole tornare a vincere dopo 23 anni dalla conquista dell’ultimo Palio ad opera di Franco Melosso.

Si punta sul folignate Pierluigi Chicchini mentre il secondo cavaliere è l’ascolano Matteo Peroni.



L’unità di intenti

Il nuovo cavaliere Pierluigi Chicchini spiega che «Per me è una Quintana diversa da quelle che ho fatto ed è necessario un buon allenamento ma ho già individuato dei buoni cavalli per partecipare. Sant’Emidio è un Sestiere che si è rivelato subito disponibile e mi ha subito lasciato lavorare». Poi spiega: «È nata subito una grande complicità che è alla base di un rapporto che può essere duraturo. Se si fanno gli step giusti, i risultati arriveranno ma deve esserci un unione di intenti e ho bisogno del sostegno». Il capo Sestiere Mariangela Gasparrini, ricorda che «Usciamo fuori da una stagione, quella del 2019 che è andata male. Abbiamo attraversato un anno di grandi difficoltà. Io sono a favore dello svolgimento della Quintana». Per poi proseguire: «Ascoli deve diventare Capitale della Cultura 2024 e noi siamo a disposizione. Assorbiamo tutto l’entusiasmo e la voglia di fare da questi ragazzi, da sempre vicini al Sestiere».



La dedica

«Oltre alla pandemia ci sono stati grandi mancanze. Ho perso 3 persone: un mio giovane collega, mia mamma e la mia migliore amica Adele Cappelli. Voglio dedicare la Quintana a lei ma anche il Consiglio degli Anziani spero che possa accogliere questa richiesta - spiega Gasparrini -. Senza una squadra non si va da nessuna parte e questo vale per tutti; gli individualismi non portano da nessuna parte e il mio impegno è solo quello della Giostra. Intanto abbiamo offerto spazi ai ristoratori che hanno aderito alle serate per l’estate».



L’aggregazione

«Sappiamo quanto sono importanti i Sestieri, che sono un centro di aggregazione importante per la città» ha aggiunto il Console Vittorio Crescenzi che ha poi concluso: «Per fortuna siamo ad un buon livello di persone vaccinate e probabilmente nell’edizione di agosto ci potrebbe essere la sfilata. Abbiamo cambiato pagina e trovato in Pierluigi Chicchini un grande impegno e attaccamento ai colori».

