Comunanza, schianto tra auto e moto al bivio di Croce di Casale. Un ferito soccorso dall'eliambulanza

ASCOLI - Incidente, nel pomeriggio di ieri, sulla strada provinciale a Comunanza, nei pressi del bivio di Croci di Casale. Si è trattato di uno scontro tra una moto e unamacchina. Ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato sbalzato violentemente a terra. La centrale operativa del 118 ha allertato l’elicottero del soccorso regionale che ha trasportato il ferito all’ospedale regionale di Torrette in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per i rilievi e la messa in sicurezza della sede stradale.

