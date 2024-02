SAN BENEDETTO Tentato furto al negozio self-service Weedy shop situato in via Turati 101, nei pressi della stazione di Porto d'Ascoli. I ladri non sono riusciti a portare via nulla, ma hanno causato oltre 2mila euro di danni scassinando uno dei distributori all'interno. Il proprietario, Roberto Palestini, chiede giustizia: «Nella notte tra domenica e lunedì tre persone sono entrate nel mio negozio self-service di via Turati 101 e uno di loro ha iniziato a fare il bulletto e prenderlo a calci – spiega Palestini -. Grazie alle telecamere presenti anche all’interno di un distributore è stato ripreso in volto. Ho pubblicato un annuncio su Facebook dove invitavo a chiamare al numero indicato nel distributore per poter risolvere tra persone adulte e civili quello che pensavo essere una bravata. Ovviamente nessuno ha chiamato e mi sono recato con il video alla caserma dei carabinieri di Porto d'Ascoli per sporgere regolare denuncia». I vandali ripresi dal video sono tre, di cui due ben visibili al volto mentre tentano di scassinare il distributore colpendolo con calci e con un ombrello: «Ho chiesto tra le mie conoscenze di far girare il video, con la speranza che qualcuno li riconoscesse e potesse darmi informazioni». Grazie al video i militari sono stati in grado di risalire all'identità dei due ripresi in volto: si tratta di un rumeno e di un napoletano, entrambi residenti ad Ascoli, con una lunga scia di precedenti per furto. «Spero che paghino per ciò che hanno fatto, perché per tentare di rubare pochi spiccioli mi ritrovo con oltre due mila euro di danni che rischio di dover pagare di tasca mia».