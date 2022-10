Ascoli Piceno, novità al Comando dei Carabinieri: Pietro Fiano promosso a Maggiore

ASCOLI PICENO- Ufficiale la promozione al grado di Maggiore per Pietro Fiano, Comandante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno.



Una lunga carriera

L’Ufficiale, laureato in Scienze dell’Amministrazione, Giurisprudenza e con un Master di I livello in Security ed Intelligence, sposato e con una figlia, è giunto in questa provincia nel settembre del 2020 e si è imbattuto immediatamente nella ricostruzione di un efferato delitto, l’omicidio dell’ex collaboratore di giustizia Franco Lettieri che si è conclusa con il fermo di un minorenne e l’arresto di suo zio rispettivamente condannati ad 11 e 14 anni di reclusione. Altra importante attività di polizia giudiziaria coordinata dal neo Maggiore è stata l’operazione “Green Pack” sulle false vaccinazioni per ottenere la certificazione verde in piena pandemia e “Green Pack 2” sui finti tamponi. Il Maggiore, proveniente dal ruolo degli Ispettori con un lunga carriera in Calabria e due missioni all’estero in delicati teatri operativi, ha comandato la Tenenza di Melito di Napoli, il Nucleo Operativo e Radiomobile di Teramo e la Compagnia di Avezzano, prima di approdare nella provincia picena. Per l’occasione, si è tenuta una breve cerimonia presso la sede del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, dove il Comandante Provinciale, Col. Giorgio Tommaseo, ha consegnato i nuovi gradi al Maggiore Pietro Fiano al quale vanno gli auguri più sentiti per questa ed altre soddisfazioni professionali da parte di tutta l’Arma provinciale.