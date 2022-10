Fano, travolta da un'auto mentre era in bici: finisce all'ospedale in codice giallo

FANO- E' finita questa mattina (7 ottobre) all'ospedale, in codice giallo, una donna di 52 anni travolta intorno alle 8.30 da una macchina mentre era a bordo della sua bici a Fano nella rotatoria di via Pertini con direzione Pesaro-Ancona.

Il trasporto all'ospedale

A seguito dell'impatto con la vettura – un ATV con rimorchio guidato da un uomo residente a San Costanzo classe 1983 – che ha interessato la parte laterale della bici e il rimorchio la donna è stata costretta a ricorrere alle cure mediche presso l'ospedale di Fano.