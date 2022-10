Macerata, minaccia i nonni con un coltello per farsi dare i soldi della droga: arrestato

MACERATA- Dovrà scontare la pena residuale di due mesi di reclusione, presso il carcere di Fermo, un uomo di Colmurano nei confronti del quale è stato emesso un ordine di carcerazione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata.

Il reato nel 2017

L'ordine, con relativa condanna in parte già scontata, è arrivato in seguito ad un reato di rapina riscontrato nel settembre 2017. Lo stesso, per procurarsi 200 euro necessari per l'acquisto di eroina, aveva minacciato presso la cucina della propria abitazione la madre e i nonni dopo aver chiesto proprio i soldi della pensione degli anziani. Quando i Carabinieri arrivarono sul posto furono costretti a bloccare il colpevole che risultava in pieno stato confusionale.