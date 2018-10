Rubano un'automobile ma poi finiscono in una scarpata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OFFIDA - Furto di una Fiat Panda in via Roma a Offida a pochi passi dal tempio di Santa Maria della Rocca dove, proprio da pochi giorni, sono state installate due telecamere di videosorveglianza. L’auto di colore verde era parcheggiata, come di consueto, di fronte all’abitazione della proprietaria. Ma il giorno seguente, alcuni automobilisti di passaggio sulla provinciale nei pressi dell’azienda agricola Nespeca hanno notato tracce di frenata su una curva a gomito e una macchina tra gli arbusti della sottostante scarpata. Riconoscendola, hanno avvertito la proprietaria che subito si è recata sul posto e avvisato di nuovo i carabinieri.