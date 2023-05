Incidente frontale sulla strada Mezzina, morto un automobilista, un altro grave a Torrette

OFFIDA - Incidente stradale fa sulla strada Mezzina all'altezza dell'abitato di Offida: morto P.P., offidano, 87 anni. Ferita gravemente un altro uomo di 69 anni.

Due automobili si sono scontrate frontalmente. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata fatale una svandata dell'auto che procedeva verso valle. Sul posto gli operatori sanitari inviati dalla centrale operativa del 118: vani i soccorsi per uno dei due conducenti; l'altro, in gravi condizioni, è stato portato in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona.