Notti di fuoco e abuso di alcol: ragazza di 14 in coma etilico

SAN BENEDETTO - C’è una ragazzina di quattordici anni tra le persone soccorse, a San Benedetto, durante la notte di Ferragosto. La giovane, residente nel vicino Abruzzo, è infatti stata portata in ospedale dopo aver ingurgitato troppo alcol che l’ha portata a perdere conoscenza e l’ha spinta fino al coma etilico.La ragazzina è stata trasportata in ospedale dove le è stata somministrata la terapia necessaria a farla riprendere e ad alleviare gli effetti dell’abuso di alcol. A soccorrere la ragazza sono stati gli operatori arrivati a bordo dell’ambulanza della Misericordia di Grottammare di stanza al presidio del centro agroalimentare. Lo stesso equipaggio, poco prima, era intervenuto per prestare soccorso a due ragazzi che si trovavano nelle stesse condizioni della quattordicenne anche se la situazione era meno pesante per entrambi. A sentirsi male è stata anche una diciassettenne “raccolta” sul lungomare da un altro mezzo di emergenza del 118.Ma il bilancio degli interventi per le persone che avevano bevuto troppo si è esteso sia alle ore antecedenti che a quelle successive al Ferragosto. Ieri mattina un giovane è stato soccorso da un operatore del 118 di passaggio dopo essere letteralmente stramazzato a terra all’altezza dell’imbocco del molo Sud, tra il porto e il lungomare.Mercoledì, poco prima delle 6 invece, per un altro giovane, evidentemente troppo su di giri a causa delle sostanze assunte. è stato necessario, oltre che quello dell’ambulanza, anche l’intervento di polizia e carabinieri. Pagherà carissima la bevuta di troppo invece un ragazzo che è stato denunciato penalmente per aver insultato gli agenti della polizia locale. I vigili lo stavano identificando in seguito ad atteggiamenti di chiara ubriachezza molesta quando lui ha iniziato a prenderli a male parole. Termini estremamente pesanti tanto da spingere gli agenti a formalizzare una denuncia di carattere penale.I ladri, nelle ore che hanno accompagnato il periodo ferragostano, hanno colpito in due occasioni. La prima in una abitazione di via dei Mille da dove hanno prelevato le chiavi e fatto sparire una Bmw che era parcheggiata all’esterno. Il secondo colpo è invece avvenuto a Grottammare, lungo la strada Cuprense. Sono penetrati in un’abitazione in quel momento deserta, forzando il portone con un piede di porco e sono riusciti a prendere circa 3mila euro.Gli effetti collaterali della notte affollata si chiamano multe. Settante, in tutto, per i parcheggi selvaggi tra centro e lungomare. Auto lasciate nei modi più improbabili. Alcuni addirittura sulla pista ciclabile del lungomare, altri nel bel mezzo dell’isola pedonale di viale Buozzi dove l’accesso a veicoli a motore non autorizzati è tassativamente vietato.