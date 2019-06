Accoltellato al torace â€‹dopo la lite tra vicini di casa: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEPRANDONE Aggressione ieri sera intorno alle 21 in via delle Magnolie a Centobuchi. Un uomo di 38 anni è rimasto ferito in maniera seria, a causa di una coltellata al torace ed è stato trasportato in ambulanza in codice rosso all’ospedale. L’episodio, che sarebbe legato a dissidi tra vicini di casa, si è consumato intorno alle 21 quando in via delle Magnolie si è accesa una furiosa lite legata, stando alle primissime informazioni, a vecchi rancori. Durante il diverbio è spuntata una lama. Il trentottenne è stato colpito al torace con la lama di un coltello da marinaio. L’uomo sarebbe sempre rimasto cosciente ma avrebbe perso sangue. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza inviata dal 118 il cui personale sanitario a bordo ha subito effettuato le prime medicazioni sulla brutta ferita per poi predisporre il trasporto del trentottenne al Madonna del Soccorso di San Benedetto dove è stato preso in cura dai medici che hanno deciso di intervenire chirurgicamente nel minor tempo possibile. La posizione dell’aggressore è ora al vaglio dei carabinieri.