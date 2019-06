Escursionista precipita â€‹sul sentiero: i soccorsi arrivano a piedi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMONACO - Paura per un escursionista che ieri mattina era rimasto coinvolto in una brutta caduta lungo il sentiero sul Monte Banditello. Intorno alle 10,30 di ieri, alla centrale operativa del 118 è arrivata la richiesta di soccorso di un sessantanovenne che era scivolato lungo il sentiero che da Altino sale verso la cima del comprensorio dei Sibillini sostenendo di non riuscire ad andare avanti poichè a causa della caduta si sospettava potesse essersi fratturata una gamba. Immediatamente è partita un’ambulanza con iol personale sanitario a bordo che ha proseguito per un lungo tratto a piedi lungo il sentiero fino a raggiungere il sessantanovenne ferito. Il soccorso si è reso ancor più complicato a causa delle difficile ricezione dei telefoni cellulari in quella zona. Una volta raggiunto, l’escursionista è stato sottoposto alle prime cure e poi, dopo aver raggiunto l’ambulanza, trasportato al pronto soccorso.