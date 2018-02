Piombano con il furgone a tutta velocità sulla vetrina Un boato poi la spaccata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSAMPOLO - Sono le 2.35 del mattino di ieri quando un Fiat Qubo di colore verde si è lanciato a tutta velocità, in retromarcia, contro la serranda del bar tabaccheria “Pausa Caffè”. La loro intenzione era quella di rubare la macchina cambiasoldi della sala slot che si trova in un locale secondario del bar, ma non sono riusciti a trasportarlo fuori. Così si sono accontentati di decine di stecche di sigarette per un valore di circa 5mila euro. Molto meno dei danni provocati alla struttura che ammonterebbero, in base alle prime stime, a circa quindicimila euro se non addirittura qualcosa in più. I malviventi hanno infatti devastato tutto e, come sarebbe accaduto pochi minuti più tardi nella tabaccheria D’Addosio di Centobuchi, non si sono fatti alcun problema né nel fare rumore né nel distruggere ogni cosa incontrata lungo la strada. Hanno sradicato e reso inutilizzabile l’inferriata di protezione, sventrato il vetro antisfondamento e sono arrivati addirittura a danneggiar pesantemente gli interni del locale che ospita il bar tabaccheria, bancone compreso. Quando sono entrati si sono subito diretti verso la sala slot ma l’ingresso del locale secondario era ostruito a proprio a causa della devastazione provocata dall’auto dei ladri. Sia l’inferriata che i resti di vetro e infissi, si erano infatti raggruppati proprio di fronte all’ingresso della saletta rendendo impossibile il passaggio. I ladri hanno subito capito che sarebbe stato necessario troppo tempo per liberare la porta e hanno deciso di lasciar perdere l’idea di prelevare la macchina cambiasoldi. Si sono invece concentrati sui cartoni pieni di stecche di sigarette che si trovavano all’interno del locale principale e li hanno caricati a bordo del veicolo. Si tratta di merce del valore complessivo quantificato in circa 5mila euro. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto dopo pochi minuti sono arrivati i titolari dell’attività.