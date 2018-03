Ladri intenditori rubano champagne pregiato nel bar del centro del paese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MALTIGNANO - Ennesimo furto notturno a danno del Caffè Centro Storico nel centro di Maltignano lungo la strada che dal paese conduce a Sant’Egidio alla Vibrata. Il gestore del bar ha tenuto aperto l’esercizio fino alla una di notte. Poi, dopo aver chiuso la porta principale è andato a casa. Da qual momento, e fino alle 6 di mattina quando il caffè è stato riaperto, è avvenuto il furto . I malviventi hanno scassinato la serratura poi, presumibilmente servendosi di una mazza, hanno infranto la vetrina. Una volta entrati dentro hanno rivolto la loro attenzione alla macchinetta cambia soldi. Forse avrebbero voluto portarla via ma non ci sono riusciti in quanto, forte delle precedenti esperienze, l’avevano bloccata con sbarra di ferro a due slot machine. Un imprevisto che ha costretto i ladri a scassinare la macchinetta per poi trafugare le banconote in essa contenute, all’incirca 300 euro. Contemporaneamente un altro malvivente ha razziato diverse bottiglie di vini pregiati ed alcune bottiglie di champagne di marca per un valore commerciale di oltre mille euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villa Pigna ed una pattuglia della Polizia.