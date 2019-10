Il party da bollicine fa il tutto esaurito Questa sera lo start

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Sold out per la Festa dello Champagne che debutta oggi mentre domani riapre il Gratis Club con dj Claudio Coccoluto in consolle. Si annuncia un weekend di grandi presenze in centro storico dove si riaccende la movida. Un ricco calendario di eventi musicali quello proposto dal locale di via Bonopera, vicino al Foro Annonario. Per il party dello champagne, sui social quasi in 400 hanno dimostrato interesse all’evento. Appuntamento sotto l’ex pescheria del Foro Annonario per la quinta edizione della Festa dello Champagne organizzata dall’enoteca Tregalli. Sia oggi che domani tutti i posti sono andati esauriti. Ben 27 etichette, abbinate a prodotti tipici marchigiani, di mare e terra.Oggi alle portate si aggiunge il piatto di Mauro Uliassi, chef tre Stelle Michelin. Domani insieme ad Uliassi, ci sarà anche Michele Gilebbi, chef di Nana Piccolo Bistrò di via Carducci. Proporranno i loro piatti dedicati allo champagne. A contribuire alla piacevolezza delle serate la musica live di l’Hugs Jazz Quartet oggi e la Leo Band & Revue domani. «Sono molto contento del successo di questa manifestazione – spiega il sindaco Mangialardi –, un evento di grande qualità che in soli cinque anni ha ottenuto un ottimo riscontro». Il centro storico si connota sempre più come sede prediletta per la degustazione tra un’infinità di bar e ristoranti dove non manca l’intrattenimento. Oltre al Gratis Club, il resto della musica è affidato a serate dj set o con musica diffusa nei vari locali. Da via Carducci a piazza del Duca passando per il Foro Annonario. «In centro storico non cambia nulla – aggiunge il sindaco – restano le regole di sempre, le stesse dell’estate. Non sono stati inseriti nuovi divieti e ci sono tutti gli ingredienti perché si possano trascorrere delle piacevoli serate per divertirsi in sicurezza». Restano valide per il ballo le regole già discusse nel corso dell’estate che ormai gli operatori conoscono. «Il nostro personale specializzato resta a disposizione – spiega Giacomo Bramucci, presidente di Confcommercio – per dare chiarimenti su come organizzare serate danzanti nel rispetto delle regole»