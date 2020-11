Vetri antisfondamento in frantumi: i ladri in due chalet fanno il pieno di champagne

PORTO SANT'ELPIDIO - Assalto al lungomare nella notte, due stabilimenti razziati a Porto Sant’Elpidio, vetri antisfondamento distrutti, bottiglie di champagne a ruba. Il coprifuoco non vale per i delinquenti, il sindaco Nazareno Franchellucci li definisce sciacalli.

Impietoso il bilancio del raid di ieri notte negli chalet Settemari e Moby Dick: impianti elettrici e pareti demolite per pochi spiccioli. Seimila euro di danni per futilità. I balneari sono sotto assedio, con le chiusure, anche per il Covid, la situazione peggiora. I due locali depredati erano stati visitati anche nei mesi scorsi, come quasi tutte le attività sulla costa.

