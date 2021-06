Il cane ubriaco diventa virale, ma i filmati social costano la denuncia a una coppia: «Cucciolo da sequestrare»

ANCONA - Hanno fatto bere champagne al loro cane, riprendendolo mentre beve e mentre, poco dopo, gira compulsivamente su se stesso forse per gli effetti dell'alcol, ra le risate divertire di una tavolata a Porto Recanati. Ma i video, postati sui social, sono finiti sotto gli occhi della Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che ha denunciato per maltrattamenti la coppia, di Ancona, chiedendo il sequestro del cane.

APPROFONDIMENTI PORTO RECANATI Ubriacano il cane e postano il video sui social: coppia delle Marche... L'ESTATE La Riviera come ai Tropici, si rivedono i delfini al largo. A terra... LO CHOC Un cagnolino Maltese sbranato e ucciso sul corso davanti agli occhi...



"Hanno ubriacato il loro cane - si lehhe in una nota dell'associazione - , (un cucciolo di Amstaf di pochi mesi) con dello champagne fino a farlo ubriacare e dopo averlo ripreso lo hanno postato in rete guadagnandoci una denuncia per maltrattamento di animali. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi in un bar di Porto Recanati in provincia di Macerata, autori del fatto una coppia residente in Ancona che dopo aver aperto l’ennesima bottiglia di spumante la versano nella ciotola del cane e glie l’ha fanno bere, il tutto ripreso in un due video postati in rete che hanno richiamato l'attenzione dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente - Aidaa che hanno deciso di denunciare la coppia di proprietari del cane per il reato di maltrattamenti di animali ai sensi dell'articolo 544 del codice penale e di chiedere il sequestro cautelativo del cane che da quanto risulta ha un età compresa tra i 3 e i 4 mesi.





Ultimo aggiornamento: 13:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA