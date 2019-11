Charlize Theron, champagne seduta sul water: lo scatto fa impazzire il web

Charlize Theron seduta sul water che beve in calice di champagne. Uno scatto postato su Instagram che fa discutere. In un elegantissimo abito da sera di tulle bianco, poco prima di recarsi ai Glamour Women Of The Year Awards a New York City, l'attrice si è concessa un calice di champagne seduta sul Wc del lussuoso bagno postando il tutto immediatamente su Instagram. Una foto con uno sguardo ammiccante in una location decisamente inusuale.

Lo scatto ha immediatamente ricevuto migliaia di like e centinaia di commenti: molti hanno criticato la posa poco... elegante e comunque in tanti hanno applaudito l'attrice per l'abito elegante.

Dove ha anche condiviso un'altra serie di foto che la ritraggono con la McKinnon, cara amica e co-protagonista del film "Bombshell".

