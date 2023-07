Ripatransone, tragico fuori strada con il quad: trovato morto nel fossato. Ipotesi malore o incidente

RIPATRANSONE - Tragico incidente ieri in contrada Cabiano, a Ripatransone. Un uomo di 88 anni, Heinrich Johannes, di origini tedesche ma residente da tempo in zona è stato trovato senza vita all'interno di un fossato a causa di un incidente stradale o un improvviso malore. L'uomo era uscito nel pomeriggio con il suo quad quando ad un certo punto non rientrando più in casa si erano perse le sue tracce.

Scattato l'allarme dei familiari sulle sue tracce si sono messi subito nella notte i carabinieri e i vigili del fuoco di San Benedetto. Poco dopo l'uomo è stato trovato senza vita nei paraggi del centro residenziale La Vigna, lungo la strada Valtesino. Erano circa le 22 quando il corpo di Heinrich Johannes è stato trovato nel fossato vicino al suo quad che era rimasto ancora acceso. Sul posto anche il 118 ma per lui ormai non c'era più nulla da fare.