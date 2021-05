"Il mare in fiore", apre la mostra mercato: colori e odori, in arrivo artigiani da tutta Italia

GROTTAMMARE - Piante, fiori ma anche articoli di artigianato, al via oggi una due giorni dedicata alla mostra mercato florovivaistica. Dalle 9 alle 20, sia oggi che domani, il Lungomare della Repubblica, zona centro, ospita la seconda edizione di “Il mare in fiore”. L’evento è patrocinato dal Comune di Grottammare e promosso dall’agenzia Mylove Eventi, specializzata nell’organizzazione di mostre mercato e promotrice di manifestazioni con il tema del giardinaggio.



«Già due anni fa – spiega Lorenzo Rossi assessore al Turismo e alle Attività produttive - “Il mare in fiore” fu molto apprezzato per la sua diversità da tanti altri eventi espositivi. Negli ultimi anni infatti abbiamo scelto di ridurre il numero di mercatini extra rispetto a quelli direttamente organizzati dal Comune nell’area del lungomare centro e o appaltati al lungomare sud. Il criterio è stato quello della tematicità specifica e questa iniziativa va in tal senso. Inoltre, valorizza la forte tradizione vivaistica locale, che sia pure specializzata in altri tipi di essenze, è un nostro vanto internazionale».

Un nuovo appuntamento, dunque, dedicato al giardino e ai balconi ricco di proposte per i visitatori con la presenza di oltre 30 espositori che metteranno in mostra fiori, piante, vasi, artigianato, attrezzatura per la cura del verde e alimenti derivati dalla terra. Sicuramente un evento che sarà un’occasione di promozione turistica per il territorio. «La proposta dei nostri espositori – spiega Carmen Lisa Carella, titolare dell’agenzia – sarà completa con piante grasse, agrumi, peperoncini, piante aromatiche, orchidee e tante altre. Numerosi inoltre gli stands con articoli



«Sono soddisfatta di realizzare questo nuovo appuntamento – conclude Carella – in una città, come Grottammare, aperta verso chi ha desiderio di investire sul territorio. Ringrazio l’amministrazione comunale, nella persona dell’assessore Rossi, per l’opportunità che ci ha dato, permettendoci di far conoscere la nostra professionalità». L’evento, per quanto possibile, si svolgerà anche in caso di maltempo.

