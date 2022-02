I nuovi occhi elettronici leggono pure le targhe: ecco dove Grottammare piazzerà altre 7 telecamere

GROTTAMMARE - Dopo l’ok della Prefettura sono pronte ad entrare in azione le telecamere per il potenziamento della videosorveglianza a Grottammare. Nel territorio comunale, dunque, saranno installati sette dispositivi tra i quali anche lenti Ocr, vale a dire in grado di leggere le targhe delle auto. Si tratta di telecamere che vanno ad aggiungersi a quelle già posizionate in diverse aree cittadine.

I punti chiave

«Eravamo scoperti nei punti di accesso da ovest verso est, vale a dire per i mezzi che provengono da Offida o da Ripatransone - esordisce Bruno Talamonti consigliere comunale delegato alle manutenzioni che aggiunge - Con la recente approvazione del piano sulla privacy da parte della Prefettura, saranno installate altre telecamere». In particolare questi ulteriori dispositivi rientrano nella seconda tranche del progetto di stralcio d’ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale, per un importo complessivo di euro 21mila euro, finanziato con risorse comunali, ed esaminati da parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza. Nel dettaglio sono previsti quattro dispositivi di tipo Ocr e tre di contesto, le aree interessate sono: la strada Valtesino all’incrocio con via Cuba, via Cuprense incrocio contrada Monti, Bore Tesino incrocio via Santa Chiara, viale De Gasperi a confine con San Benedetto. Quelle di contesto saranno installate nella pineta Bersaglieri nella zona a sud, mentre due nel sottopasso di via Matteotti, a seguito delle diverse segnalazioni da parte dei cittadini in merito ad atti di vandalismo da parte dei ragazzi.

Il sistema integrato

Si tratta di un sistema integrato di sicurezza urbana intelligente per rilevamento transiti e analisi di contesto che rappresenta una implementazione di quello già realizzato. «Nel progetto che avevamo presentato alla Prefettura – conclude il consigliere comunale delegato alle manutenzioni - in sinergia con le forze dell’ordine e i vigili urbani, era stato mappato tutto il territorio».

