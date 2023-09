GROTTAMMARE - Un nuovo occhio elettronico a controllare il passaggio. L’amministrazione comunale grottammarese ha investito 1.586 euro per la manutenzione straordinaria dell’impianto di videosorveglianza, posto all’incrocio tra via Cilea e la strada Cuprense. Parliamo di una zona piuttosto trafficata dove, in passato, non sono mancati episodi di furti negli appartamenti.





Alla ditta maceratese “Police Service” è stato affidato il compito di installare sul posto una nuova telecamera hi-tech, con un software di gestione più aggiornato e performante. Si tratta di un modello dotato del sistema Ocr (Optical Character Recognition) predisposto anche per identificare i caratteri delle targhe e confrontarli con un database interno. Alla medesima azienda, per ulteriori 1.830 euro complessivi, è stato poi assegnato l’incarico di consulenza per il rinnovo della “Dpia”: Data Protection Impact Assessment. Ossia la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. Una particolare procedura, finalizzata a individuare, valutare e gestire i rischi per la privacy legati a una specifica tipologia di trattamento, come la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

Il real time ricercato





Dal Comune di Grottammare ricordano come «la possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la polizia locale svolge quotidianamente con la finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale. Per garantire un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare». È bene sempre mantenere alta la guardia.