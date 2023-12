GROTTAMMARE - Tamponamenti in serie con l’incidente più grave che è avvenuto tra Pedaso e Grottammare, in direzione sud, nella galleria Castello peraltro teatro di continui sinistri sfociati anche in tragedie. Quattro sono state le autovetture coinvolte nel maxi tamponamento avvenuto nella tarda mattinata con un totale di 7 persone, di cui 4 trasportate in al pronto soccorso, tre quelle che hanno rifiutato le cure.

Ad avere la peggio una donna di 87 anni che stava tornando a casa con il figlio di 50: è stato predisposto il trasporto all'ospedale regionale di Torrette di Ancona a causa dei traumi riportati, anche di natura neurologica. L'elisoccorso, allertato dalla centrale operativa, è atterrato allo stadio 'Pirani' di Grottammare intorno alle 13, mentre il figlio veniva portato al pronto soccorso di San Benedetto con la medicalizzata della potes. Due donne, una delle quali incinta, hanno inizialmente rifiutato il trasporto, ma poco dopo sono uscite dal casello di Grottammare, perché a causa dei dolori e dei giramenti di testa non si sentivano sicure a proseguire e hanno nuovamente chiamato il 118. Sul posto l'ambulanza con infermiere a bordo che le ha trasportate al Madonna del soccorso. Il figlio della donna trasportata a Torrette è stato dimesso nel tardo pomeriggio, rimediando traumi guaribili in pochi giorni, e ha potuto raggiungere sua madre ad Ancona per starle vicino. Nell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di San Benedetto che hanno messo in sicurezza la scena e aiutato il personale sanitario nelle operazioni di soccorso, poi si sono occupati dei liquidi persi dalle auto che potevano causare altri incidenti. Bollino nero quindi per il tratto sud delle Marche, con gravi disagi alle partenze natalizie; alle 16 la coda arrivava ancora al casello di Porto Sant'Elpidio, mentre la statale era bloccata tra Porto San Giorgio e Pedaso, con una percorrenza da Ancona a Grottammare di circa tre ore.

Altri due tamponamenti nel giro di poche, sempre nel tratto autostradale tra Pedaso e San Benedetto, uno in direzione nord al chilometro 295, che per fortuna non hanno avuto esiti gravi, ma solo tanta paura, soprattutto per due bambini presenti.