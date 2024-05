COLLI La lista capeggiata dall’ex assessore regionale Sandro Donati ha vinto le elezioni che si sono svolte al centro congressi Casale per il rinnovo del consiglio di amministrazione delle Banca del Piceno. Al termine di un complicato scrutinio, durato quattro ore e mezza, la sua lista ha ottenuto il 49,50% (1892 voti), contro il 39,80% (1521 voti) della lista di Claudio Censori e il 10,70% della lista di Raffaele Tassotti (409 voti). el primo Consiglio di amministrazione, che sarà convocato nei prossimi giorni, sarà eletto il nuovo presidente.



Gli eletti



La lista di Sandro Donati ha eletto gli otto consiglieri: Acciarri Gianluigi (1.901), Speca Romano (1.898), Donati Sandro (1.895), Marocchi Katia (1.893), Balloni Francesco (1.889), Cesari Mariano (1.889), Silvestri Luigi (1.888), Melchiorre Elsa (1.884). Le altre due liste non hanno eletto consiglieri. Si riportano le preferenze ottenute. Lista n. 1: Censori Claudio (1.599), Bagalini Alfio (1.592), Fioravanti Flavio (1.584), Silvestri Stefania (1.581), Gabrielli Claudia (1.579), Massi Franco (1.577), Catalini Gianluca (1.577), Carlini Pio (1.575). Lista n. 3: Tassotti Raffaele (434), Capretti Dina (416), Traini Bernardino (409), Mancini Mascia (405), Liodori Marcella (402), Massucci Walter (400), Traini Giuseppe (400), Simonetti Stefania (397).



I numeri



La Banca del Piceno conta 28 filiali tra Marche e Abruzzo, ben 6.072 soci attivi e oltre 47mila clienti. Il prodotto bancario lordo gestito dalla Banca del Piceno ammonta a 2 miliardi 132 milioni, in crescita di 22 milioni rispetto al 2022; il patrimonio è pari a 89,1 milioni (in crescita dell’11%) e l’utile netto nel 2023 ha raggiunto gli 8,8 milioni di euro. E ancora: l’indice di solidità aziendale (Total Capital Ratio) è sul livello del 24,69% (era al 22,93% nel 2022) e va sottolineato il monte delle nuove erogazioni di crediti alla clientela per 102 milioni. La Banca ha continuato anche nel 2023 a sostenere il territorio di riferimento .