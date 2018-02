La quercia si abbatte nel cortile e travolge una Mercedes

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE- Per fortuna, in quel momento, nel cortile non c’era nessuno. Il vento e l’acqua hanno portato alla rovinosa caduta di una quercia che si trova sulla Cuprense, all’altezza della curva proprio di fronte al cimitero comunale. E’ accaduto intorno alle 3 del mattino di ieri. La quercia è caduta all’interno del cortile di un condominio che si trova proprio al di sotto del punto in cui aveva messo le radici l’albero ed è finita su una Mercedes posteggiata proprio di fianco alla struttura. Sul posto i vigili del fuoco di San Benedetto che hanno messo in sicurezza la situazione. Quindi, in mattinata, hanno preso il via i lavori di rimozione dell’albero da parte delle squadre del Comune. La quercia era stata oggetto di un esposto presentato, a novembre, dal consigliere comunale di opposizione Lorenzo Vesperini che aveva denunciato la pericolosità della situazione.