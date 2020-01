Grottammare, ladri nella sede dell'associazione dei carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE -e vandali in azione a. E non si sono fatti scrupolo neppure di colpire nella sede dell'. Hanno rotto le porte, danneggiato i mobili e messo a soqquadro i locali per rubare appena 25 euro. I ladri sono entrati in azione dopo le 22 di ieri e sono riusciti ad entrare forzando la porta di ingresso principale della struttura, quella rivolta sul lato meridionale della pineta. Una volta dentro hanno rotto quasi tutte le porte interne, rompendo le serrature, tranciando le maniglie ma arrivando anche a danneggiare gli infissi. In tutto sono riusciti a prelevare venticinque euro che si trovavano in un astuccio contenuto in un cassetto della scrivania presente nell'ufficio dell'Associazione nazionale carabinieri di Grottammare.