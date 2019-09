C'è l'ombra del dolo sull'incendio in casa che ha ucciso la cagnolina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE- Ieri i vigili del fuoco hanno effettuato un ulteriore sopralluogo nell’. Nell’abitazione, posta sotto sequestro, a causa della fiamme aveva trovato la morte una cagnolina che, i pompieri, avevano tentato in ogni modo di rianimare.L’appartamento al piano terra è stato oggetto di un nuovo sopralluogo considerato il fatto che, subito dopo i fatti della scorsa settimana, i carabinieri si erano subito messi al lavoro per capire cosa fosse successo anche alla luce della testimonianza di una vicina di casa che ha affermato, di aver sentito un forte odore di alcol poco prima che l’incendio iniziasse a divampare. In quel momento, all’interno dell’abitazione, fortunatamente non c’era nessuno soltanto la cagnolina che i pompieri trovarono dietro la porta d’ingresso in condizioni disperate.