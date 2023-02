Pesaro, diversi focolai innescano l'incendio nella notte: giallo nella scuola che aspetta di essere demolita

PESARO - Un principio di incendio si è sviluppato questa mattina all’interno della sede dell’istituto comprensivo Alighieri in via Gattoni a Soria, da mesi ormai vuoto in quanto deve essere demolito e ricostruito ex novo. L’incendio ha avuto più focolai attivi il che lascia supporre al dolo. Per fortuna i danni sono limitati.

Alcuni residenti che sentivano puzza di bruciato hanno allertato la polizia locale che a sua volta ha chiamato i vigili che sono rimasti impegnati fino a mezzogiorno per spegnere le fiamme che hanno provocato danni limitati. Dallo scorso settembre la scuola media è infatti deserta con uffici e aule che si sono trasferite a Pesaro Studi, in viale Trieste in attesa della partenza del cantiere. Nella sede di via Gattoni da mesi sono in corso le operazioni di sgombero e all’interno c’è rimasto ben poco: solo faldoni di vecchi documenti, carte e alcune suppellettili. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incendio.