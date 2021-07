Auto distrutta dalle fiamme, l'incendio è doloso: vendetta per una coppia andata in pezzi?

PORTO SANT’ELPIDIO - Auto a fuoco nella notte, danneggiata dalle fiamme un’altra vettura vicina. Si propende per il dolo, forse la vendetta all’interno di una coppia scoppiata. Il lui sarebbe un marocchino finito in galera, la lei una donna dell’Est che lo aveva preso in casa quando era ai domiciliari.

L’allarme ai vigili del fuoco è scattato alle 4.45. Distrutta un’Alfa Romeo Giulietta parcheggiata sotto casa della proprietaria. La zona è quella del Ferro di cavallo, il caratteristico palazzone a forma di U di fronte al camping di via Faleria, quartiere Faleriense. Non c’è stato pericolo per le persone e non è stato necessario sgomberare il palazzo ma una macchina è carbonizzata e un’altra danneggiata. Come da prassi i vigili hanno allertato il 113 e prontamente è intervenuta la polizia . Saranno le telecamere della zona a ricostruire i particolari e dare una mano importante agli investigatori ma, già dalle prime testimonianze, emerge una storia di crisi di coppia. In pratica il nordafricano era agli arresti domiciliari al Ferro di Cavallo e in quel periodo avrebbe messo a segno una serie di azioni che avrebbe portato la donna a fare una segnalazione, quindi erano scattate le manette. La donna sarebbe stata quindi minacciata. In aiuto alle indagini saranno residenti e turisti, ce ne sono tanti in questo periodo nella zona, ma soprattutto le immagini della videosorveglianza.

