Incendio in un'abitazione Muore un cagnolino ustionato dalle fiamme

GROTTAMMARE – Incendio in un appartamento ieri notte a Grottammare. Per fortuna nessun inquilino era presente in casa ma le fiamme hanno ustionato un cagnolino che purtroppo è morto poco dopo. L'incendio è avvenuto in via Laureati.Le fiamme, secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, sarebbero divampate da alcuni panni stesi su un balcone. Il fuoco ha bruciato alcuni mobili e annerito le pareti di tutto l'appartamento. Sul posto anche i carabinieri che, considerato il fatto che non esistono ancora cause accertate del rogo, hanno posto sotto sequestro l’abitazione.