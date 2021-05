I ladri all'assalto della Riviera: colpi notturni in un altro chalet e in due pasticcerie

GROTTAMMARE - Ladri scatenati in Riviera. Dopo i colpi nei due chalet di Grottammare arrivano notizie di altri colpi che vanno ad aggiungersi all'elenco dei furti messi a segno lungo il territorio: nel mirino un altro chalet e due pasticcerie. L'ultimo è andato in scena la notte scrosa, ancora una volta ai danni di uno stabilimento balneare di Grottammare: il Grecale in piazza Kursaal.

Qualcuno è infatti penetrato all'interno dello chalet, Una volta dentro il malvivente (o i malviventi) hanno creato danni e si sono portati via il cassetto della cassa. Dentro c'erano pochi soldi, un fondo cassa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. C'è invece la polizia al lavoro su altri due colpi fotocopia messi a segno, in settimana, ai danni di due pasticceria. La prima ad essere visitata è stata la pasticcaria Delizia che si trova all'angolo tra via Zuccoli e via D'Annunzio, nel quartiere di San Filippo Neri. Stessa dinamica: sono entrati (una persona è stata ripresa dalle telecamere esterne) ed hanno preso il fondo cassa per circa duecento euro facendo danni. L'altro colpo è stato invece messo a segno alla pasticceria "L'Angolo del Dolce" di via Golgi, nella notte tra martedì e mercoledì.

