Cappellino e mascherina: i ladri all'assalto degli chalet, due colpi nella notte

GROTTAMMARE - Ladri in azione sul lungomare di Grottammare. Due stabilimenti balneari che si trovano uno a Nord e uno a Sud del centro cittadino, sono infatti stati visitati da malviventi che hanno agito nottetempo. Gli chalet colpiti sono il Tropical e il Bagno delle Sirene.

Al Tropical, caahelt che si trova sulla parte Sud del lungomare, in viale De Gasperi, i banditi hanno agito di fronte alle telecamere di videosorveglianza. Due persone, travisate dal cappello e dalla mascherina, sono riuscite e penetrare attraverso una piccola finestra quindi, una volta dentro, hanno raggiunto il distributore di cassa prelevando poco meno di duecento euro. L'altro colpo è avvenuto invece nella parte opposta del lungomare. I malviventi hanno infatti agito in viale Colombo, al Bagno delle Sirene. Anche in quel caso sono entrati da un accesso secondario ed hanno prelevato il fondo cassa che ammonterebbe a poco più di cento euro.

