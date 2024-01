Grottammare, schianto con l'autocisterna in A14: un ferito grave soccorso dall'eliambulanza e 4 km di coda

GROTTAMMARE - Come un film dell'orrore. Già visto. Incidente stradale sull'autostrada A14 all'altezza di Grottammare dove, in uno scontro a 4, è rimasta coinvolta anche un’autocisterna. Un automobilista per i traumi riportati è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette. Sul posto i vigili del fuoco di San Benedetto e gli agenti dellla polizia autostradale della sottosezione di Porto San Giorgio. L'incidente ha provocato problemi alla viabilità con code fino a 4 km in dirzione sud.

Pericolo benzina

Lo schianto è avvenuto dopo le 11,30 e ha richiesto sul posto tre squadre di vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto e Fermo intervenute in A14, direzione sud, all’interno della galleria San Basso, al km 296.

Lo scontro ha visto coinvolte due autovetture e due mezzi pesanti tra cui una autocisterna che trasportava benzina e gasolio. Tutti i mezzi coinvolti sono stati messi in sicurezza e per la cisterna gli operatori dei vigili del fuoco hanno organizzato un servizio di scorta fino ad un luogo sicuro dove verrà effettuato il travaso dei liquidi infiammabili. Siamo di fronte all'ennesimo incidente nel tratto maledetto, quando cambierà qualcosa?