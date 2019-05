Incendio nel campeggio: alcuni bungalow distrutti dal fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Alcuni bungalow di un campeggio, in questo momento non in attività, sono andati a fuoco nel pomeriggio di ieri, nel comune di Grottammare. I Vigili del Fuoco, giunti dal vicino distaccamento di San Benedetto del Tronto, con un’Autopompa ed un’Autobotte hanno provveduto ad estinguere l’incendio delle casette in legno e delle sterpaglie nelle zone adiacenti, successivamente, hanno controllato che qualche focolaio non covasse negli altri manufatti presenti nella struttura. Per fortuna non ci sono stati feriti.