Coppia si innamora di Bolognola, molla il lavoro e il paese e inizia una nuova vita

BOLOGNOLA - Da Montegranaro ai 1070 metri di altezza di Bolognola, da 12mila a soli 150 abitanti. È la scelta di vita dell’elettricista montegranarese Simone Clementi, che con la moglie Antonella De Sanctis ha scelto le montagne di Bolognola come luogo del cuore, in cui vivere. Tra pochi giorni inizierà a gestire il nuovo campeggio, che amplia l’offerta turistica del comune più alto della provincia.

«È stata una scelta di cuore e di vita, siamo appassionati camperisti. Abbiamo iniziato facendo volontariato con la Pro loco, poi io ho lavorato in una struttura e lui mi ha seguito - racconta Antonella De Sanctis - è strano passare a una realtà con 150 abitanti e meno servizi». Panorami mozzafiato, il silenzio e il fascino dei luoghi hanno incantato i due coniugi 40enni, che dal volontariato iniziato subito dopo il terremoto, sono passati alla scelta di stabilirsi nel comune montano.

«A parte la bellezza dei luoghi e la tranquillità che offrono - continua De Sanctis - il senso qui è quello di vivere in vacanza. Abitiamo accanto al campeggio, per uscire facciamo la lavatrice, vediamo quello che vedranno chi soggiornerà in campeggio. Certe cose qui non le avevo mai viste, ho assistito al parto di una cavalla, dopo il lavoro oltre ai cani, posso ascoltare i lupi ululare. Ogni giorno si scopre qualcosa di diverso, la natura offre sempre uno spettacolo bellissimo».

Il campeggio sarà inaugurato il 5 giugno alle 15.30, si trova nell’area di Villa da Capo, accanto al campetto polifunzionale, sistemato con i fondi del ministero dell’Interno. Ci sono spogliatoi, bagni per i turisti, un bar e una cucina, sei piazzole per i camper e 18 posti per le tende. Nella zona ci sono in costruzione anche otto piccoli appartamenti, da affittare ai turisti. Il nome scelto per la struttura è “Base camp 1070”, come i metri di quota di Bolognola, un campo base che apre alle escursioni, per cui sarà a disposizione anche un pulmino a nove posti.

